عاجل

  • نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

شؤون فلسطينية

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية
الأسير محمد الحلبي
رام الله - دنيا الوطن
قالت وزارة الخارجية: تتكشف يوماً بعد يوم، عديد الصور والحالات المأساوية التي تُسيطر على حياة المواطنين الفلسطينيين، وتُظهر بشاعة الاحتلال وجرائمه وإنتهاكاته، وظلم إجراءاته وتدابيره الاستعمارية العنصرية ضد شعبنا، ظواهر قمع وتنكيل وإجرام وإرهاب دولة لا تُمت بصلة لأي قانون أو أخلاق بشرية أو قيم ومبادئ إنسانية أممية، باتت تنتشر بشكل واسع في الواقع الفلسطيني، ويذهب ضحيتها المواطنون الفلسطينيون، برز منها في الآونة الأخير تراجيديا مُحاكمة الأسير "محمد الحلبي" من مخيم جباليا في قطاع غزة للمرة الـ 106 على التوالي، بحثاً من سلطات الاحتلال وأجهزته المُختلفة عن نهاية كانت رسمتها زوراً وبهتاناً وبشكل مُسبق، حين اتهمت مسؤول منظمة (الرؤية العالمية) في قطاع غزة، بتقديم (أموال لحركة حماس).

وقالت الوزارة في بيان صحفي وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن هذه الاتهامات يعود تاريخها إلى 15 حزيران/ يونيو 2016 شكلت في حينه محوراً في حرب تضليلية، يشنها الاحتلال لإدانة المؤسسات الأجنبية، التي تقدم مساعدات للمواطنين الفلسطينيين، وتشويه صورتها أمام العالم كداعم للإرهاب، والضغط عليها وإجبارها على الإنسحاب من العمل في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث إن عمل تلك المنظمات الدولية وتواجدها الدائم في الأرض الفلسطينية المحتلة، إنما يُذكر العالم أجمع، بوجود الاحتلال، ويفضح بشاعة جرائمه وانتهاكاته وخروقاته للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأمام عدم اعتراف المواطن الحلبي بالتهم الموجهة له، وجدت قوات الاحتلال نفسها في مأزق كبير، مما دفعها إلى محاولة ابتزازه عبر اللجوء إلى عرضه المتواصل على المحاكمة، للضغط عليه بعد أن أبلغته صراحة (أنهم لن يطلقوا صراحه حتى لا تظهر إسرائيل أنها كذبت في هذه القضية) وفقاً لأقوال المُسن والده والبالغ من العمر (70 عاماً)، ويظهر ذلك بوضوح أمام تكرار حالة التأجيل المتواصلة بشكلٍ متعمد وابتزازي للمحاكمة.

ودانت الخارجية بأشد العبارات، هذه الجريمة المُستمرة بحق المواطن الحلبي، فإنها ترى فيها مثالاً صارخاً عما يواجهه المواطن الفلسطيني من قمع وتنكيل، وظلم خارج إطار أي قانون على أيدي الجلادين الإسرائيليين ومستوطنيهم، سواء في الإعدام خارج القانون أو الاعتقالات العشوائية بالجملة، بما فيها ما يُسمى بالاعتقال الإداري، وسرقة الأراضي عبر تزوير وثائق ملكية الأرض الفلسطينية في إخراج مسرحي بين جدران ما تُسمى بـ (المؤسسة القضائية) في إسرائيل، وهدم المنازل وتهجير سكانها بحجج وذرائع مختلفة، وغيرها الكثير من الانتهاكات اليومية المتواصلة بحق أبناء شعبنا.

وعبرت الوزراة عن صدمتها من صمت المنظمات الحقوقية والإنسانية، التي تدعي الحرص على حقوق الإنسان تجاه بشاعة ما يتعرض له الأسير محمد الحلبي المختطف في وضح النهار.

وتُطالب الوزارة تلك المنظمات بسرعة التحرك لفضح هذه الجريمة، وتجنيد الضغط العالمي على سلطات الاحتلال لإجبارها على الإفراج الفوري عن الأسير الحلبي، ولوقف سياسة اغتيال وتشويه الشخصية للمواطنين الفلسطينيين عموماً، وللمؤسسات الدولية الإنسانية العاملة في الأرض الفلسطينية المحتلة خصوصاً.  

أخبار ذات صلة

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

نيويورك تايمز: إسرائيل تعمدت قتل المسعفة رزان النجار فى احتجاجات غزة الأخيرة

شاهد: غرق مدرسة بمحافظة رفح قبل موعد الامتحان

شاهد: غرق مدرسة بمحافظة رفح قبل موعد الامتحان

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

طالع الأسماء: داخلية غزة تُوضح آلية السفر عبر (معبر رفح) غداً الاثنين

حركة فتح تُقيم مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى الانطلاقة

حركة فتح تُقيم مهرجانًا مركزيًا بغزة في ذكرى الانطلاقة

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

جامعة القدس تحصل على المركز الأول لأفضل بحث علمي منشور

جامعة القدس تحصل على المركز الأول لأفضل بحث علمي منشور

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

وكيل التربية: حماية التعليم في القدس على رأس الأولويات

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

سلطة الطاقة تُوضح سبب الأزمات الكهربائية المُتكررة في محافظة الخليل

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الأشغال الشاقة وغرامة مالية لمتهمين بتهمة الشروع بالاتجار بالمخدرات

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

الخارجية: استمرار اعتقال محمد الحلبي اغتيال وتشويه لشخصية المنظمات الدولية الإنسانية

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان &#34;مُضلل&#34; لسكان قطاع غزة

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان "مُضلل" لسكان قطاع غزة

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

منوعات

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

للمرّة الأولى وفاء الكيلاني تكشف عن صورة أولادها.. وتيم حسن يُعلق

هيفاء وهبي تكتشف &#34;عميلة&#34; وسط مُتابعينها

هيفاء وهبي تكتشف "عميلة" وسط مُتابعينها

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

تسريب فكرة برنامج رامز جلال الجديد

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

زوجة أحمد السقا تثير الضجة بجرأتها

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

عربي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل