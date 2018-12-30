شاهد: الأجهزة الأمنية الفلسطينية تمنع قوات الاحتلال من دخول مدينة "الخليل"













رام الله - دنيا الوطنمنعت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، اليوم الأحد، قوات الاحتلال الإسرائيلي من دخول مدينة الخليل، وطالبتها بمغادرة المكان قبل قليل.فيما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة نابلس، بالقرب من شارع المدارس، وسط إطلاق النار والقنابل السامة المسيلة للدموع، الأمر الذي أدى إلى اندلاع مواجهات في محيط المدارس، أسفرت عن إصابة عشرات الطلبة بحالات اختناق.