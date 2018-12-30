قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان "مُضلل" لسكان قطاع غزة

نفى مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، مسؤوليته عن الإعلان الرائج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي قال: إنه يستغل فيه الحاجة الماسة لأهالي القطاع، لأجل غايات مشكك في مصداقيتها، ويطالب الأهالي بتقديم بياناتهم الشخصية من أجل الحصول على مساعدات نقدية.





وقال بيان صادر عن مكتب قطر الخيرية في قطاع غزة، اليوم الأحد 30 كانون الأول/ ديسمبر، "إننا في الوقت الذي نؤكد فيه على متانة العلاقة التي تجمعنا بوسائل الإعلام المحلية، فإننا نشدد على ضرورة، أن تتوخى هي ومنصات التواصل الاجتماعي مزيداً من الدقة في النقل"، معبراً عن استغراب قطر الخيرية الشديد، بوجود إعلان يتم فيه زج اسمها، يروج للتسجيل واستقبال طلبات لتقديم مساعدات لأهلي قطاع غزة".





وأضاف البيان: "انطلاقاً من مفهوم الشفافية في التعامل مع جمهور الجمعية، فإن قطر الخيرية، تنفي نفياً قاطعاً أن تكون قد أعلنت عن استقبال طلبات بهذا الخصوص أو تعاونت مع أي من الجهات لترويج هذا الإعلان، وتهيب بأهالي قطاع غزة بعدم التعامل مع الإعلان المضلل أو إرسال بياناتهم الشخصية إلى الرابط الإلكتروني الوارد فيه".





وأكد البيان حرص قطر الخيرية على ترسيخ وتعزيز رسالتها في المجتمع الفلسطيني، ألا وهي دعم الفئات الاجتماعية الأكثر احتياجاً، وفقاً لمبادئ الكرامة الإنسانية والعدالة الاجتماعية، بالتعاون مع شركاء التنمية والعمل الإنساني، وتسعى جاهدة أن تكون يد عون تمد لكافة الفئات المحتاجة.

رام الله - دنيا الوطن