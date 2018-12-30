مؤقتة ثم دائمة.. وظائف حكومية لجرحى مسيرات العودة مطلع 2019

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس اللجنة العليا لجرحى مسيرات العودة، أحمد الكرد: إنه سيتم استيعاب جميع حالات "البتر والشلل وفقد العين" من جرحى مسيرات العودة وكسر الحصار شرقي قطاع غزة، في وظائف حكومية مؤقتة، وصولًا إلى وظائف دائمة، مطلع عام 2019.وأوضح الكرد، خلال ورشة عمل بغزة، بعنوان: "آليات تعزيز صمود جرحى مسيرات العودة"، أن عدد جرحى مسيرات العودة بلغ نحو 25 ألف شخص، بينهم 15 ألفاً، أصيبوا برصاص حي، و130 حالة بتر، و29 فقد أعين، في حين أصيب 25 آخرون بالشلل.ومنذ نهاية آذار/ مارس الماضي، ينظم آلاف الفلسطينيين مسيرات قرب السياج الفاصل شرقي قطاع غزة، للمطالبة بعودة اللاجئين الفلسطينيين إلى قراهم ومدنهم التي هجروا منها عام 1948، ورفع الحصار عن قطاع غزة.وأكد الكرد، أن جيش الاحتلال، يستهدف بشكل مباشر ومتعمد المشاركين في مسيرات العودة، مستخدمًا أسلحة محرمة دولية في محاولة لإيقاع الأذى في صفوف المتظاهرين السلميين، ما أدى لاستشهاد المئات وإصابة الآلاف بجراح متفاوتة.وشدد على ضرورة توفير كافة متطلبات جرحى المسيرات الأساسية، وتمكينهم من العيش بحياة كريمة، وتركيب أطراف صناعية لهم، وتوفير أدواتهم المساعدة، مشيرًا إلى أنه تم التعاقد مع أفضل المستشفيات المصرية من أجل علاج الجرحى.ودعا الكرد المؤسسات الحكومية والأهلية والفصائل إلى تكاتف الجهود؛ لإنهاء معاناة الجرحى، لافتًا إلى أن معاناة الجريح، تستمر لأعوام، وقد ينجم عنها آثار نفسية واجتماعية.