عاجل

  • قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان "مُضلل" لسكان قطاع غزة

دولي

يعلون: لن أنضم إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو

يعلون: لن أنضم إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو
موشيه يعلون
رام الله - دنيا الوطن
أكد وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، أنه لن ينضم إلى ائتلاف برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.

وقال يعالون: إنه لا يقاطع حزبه السابق، (الليكود)، الذي يترأسه نتنياهو، مؤكدًا التقارير التي تحدثت عن أنه يتفاوض من أجل خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع رئيس الأركان السابق بيني غانتس.

 وقال: "إننا نتحدث منذ ما قبل إعلان الانتخابات من أجل التوصل إلى جدول أعمال مشترك، ما يتم الإبلاغ عنه الآن هو مجرد بداية.. إن ما يجمعنا هو الفهم بأن ما يحدث لنا من الداخل يشكل تهديدًا كبيرًا لدولة إسرائيل".

 وانتقد يعلون (قانون القومية)، الذي أقره الكنيست قبل نصف عام بتشجيع من رئيس الوزراء، وقال إنه يجب إلغاؤه، "هذا القانون سبب ضرراً رهيباً، والمسؤول عنه فعل ذلك عمداً. أحد أعضاء الكنيست بتسلئيل سموطريتش من (البيت اليهودي)، قال: إنه لا يريد لزوجته، أن تلد إلى جانب امرأة عربية، ماذا كنا سنقول لو قالوا ذلك عن يهودي؟".

أخبار ذات صلة

أكبر مصارف بريطانيا يسحب استثماره من شركة أسلحة إسرائيلية

أكبر مصارف بريطانيا يسحب استثماره من شركة أسلحة إسرائيلية

قتلى إثر عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة

قتلى إثر عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة

اليمين الإسرائيلي يَشن حربًا على بينت وشاكيد بسبب الانسحاب

اليمين الإسرائيلي يَشن حربًا على بينت وشاكيد بسبب الانسحاب

العالم يَشهد ظاهرة فلكية فريدة مطلع 2019

العالم يَشهد ظاهرة فلكية فريدة مطلع 2019

بينت وشاكيد ينسحبان من البيت اليهودي ويشكلان حزباً جديداً

بينت وشاكيد ينسحبان من البيت اليهودي ويشكلان حزباً جديداً

قناة إسرائيلية: الرئيس البرازيلي يؤكد لنتنياهو عدم تراجعه عن وعده بنقل السفارة

قناة إسرائيلية: الرئيس البرازيلي يؤكد لنتنياهو عدم تراجعه عن وعده بنقل السفارة

أنباء عن انسحاب الدفعة الأولى للقوات الأمريكية من سوريا

أنباء عن انسحاب الدفعة الأولى للقوات الأمريكية من سوريا

زلزال عنيف في الفلبين وتحذيرات من موجات تسونامي

زلزال عنيف في الفلبين وتحذيرات من موجات تسونامي

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان &#34;مُضلل&#34; لسكان قطاع غزة

قطر الخيرية تنفي مسؤوليتها عن إعلان "مُضلل" لسكان قطاع غزة

إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال مواجهات في سبسطية

إصابة عشرات الطلبة بالاختناق خلال مواجهات في سبسطية

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

الإحصاء الفلسطيني ووزارة الأوقاف يوقعان مذكرة تفاهم مشتركة

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

سلطة النقد تتنبأ.. استمرار التباطؤ بـ 2018 مع نمو ضعيف في 2019

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم

الخضري: 2018 الأكثر كارثية وخسائر اقتصادية تجاوزت 300 مليون دولار بغزة

الخضري: 2018 الأكثر كارثية وخسائر اقتصادية تجاوزت 300 مليون دولار بغزة

الزراعة: كمية الأمطار بفلسطين تنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والحيواني

الزراعة: كمية الأمطار بفلسطين تنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والحيواني

منوعات

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

دينا تضرب مصور أثناء أدائها وصلة رقص في حفل زفاف بسبب مافعله

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

غضب بمواقع التواصل لإقامة حفل غنائي بالمدينة المنورة

غضب بمواقع التواصل لإقامة حفل غنائي بالمدينة المنورة

فيديو:هيدي كرم ترتدي &#34;شجرة كريسماس&#34; احتفالا بعيد الميلاد

فيديو:هيدي كرم ترتدي "شجرة كريسماس" احتفالا بعيد الميلاد

صورة قديمة.. الطفلة دينا تحتفل بالكريسماس

صورة قديمة.. الطفلة دينا تحتفل بالكريسماس

&#34;كرش&#34; منة جلال يضعها في موقف محرج.. والفنانة توضح

"كرش" منة جلال يضعها في موقف محرج.. والفنانة توضح

عربي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

وزير العدل التركي: ستفتح دعوى دولية للتحقيق بمقتل خاشقجي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل