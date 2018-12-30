يعلون: لن أنضم إلى ائتلاف بقيادة نتنياهو

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الجيش الإسرائيلي الأسبق، موشيه يعلون، أنه لن ينضم إلى ائتلاف برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو.وقال يعالون: إنه لا يقاطع حزبه السابق، (الليكود)، الذي يترأسه نتنياهو، مؤكدًا التقارير التي تحدثت عن أنه يتفاوض من أجل خوض الانتخابات في قائمة مشتركة مع رئيس الأركان السابق بيني غانتس.وقال: "إننا نتحدث منذ ما قبل إعلان الانتخابات من أجل التوصل إلى جدول أعمال مشترك، ما يتم الإبلاغ عنه الآن هو مجرد بداية.. إن ما يجمعنا هو الفهم بأن ما يحدث لنا من الداخل يشكل تهديدًا كبيرًا لدولة إسرائيل".وانتقد يعلون (قانون القومية)، الذي أقره الكنيست قبل نصف عام بتشجيع من رئيس الوزراء، وقال إنه يجب إلغاؤه، "هذا القانون سبب ضرراً رهيباً، والمسؤول عنه فعل ذلك عمداً. أحد أعضاء الكنيست بتسلئيل سموطريتش من (البيت اليهودي)، قال: إنه لا يريد لزوجته، أن تلد إلى جانب امرأة عربية، ماذا كنا سنقول لو قالوا ذلك عن يهودي؟".