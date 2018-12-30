الإحتلال يستولي على 1200 دونم جنوب بيت لحم



وقال مدير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم الاحد ، إن حكومة الاحتلال منحت 1182 دونما من أراضي خلة النحلة لوزارة إسكان الاحتلال من أجل إقامة بؤرة استيطانية علما أن سلطات الاحتلال كانت أعلنت هذه الأراضي أراضي دولة منذ

عام 2004 .





وأشار بريجية إلى أن حركة السلام الآن الإسرائيلية سترفع قضية على حكومة الاحتلال هذا اليوم للمطالبة بهذه الأراضي التي يملك أصحابها كواشين طابو عثماني تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي منوها أيضا إلى أنه سيتم التوجه إلى المحكمة الجنائية الدولية بالخصوص .



رام الله - دنيا الوطنقدمت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان اعتراضا لمحكمة الاحتلال العليا احتجاجا على استيلاء حكومة الاحتلال على 1200 دونم من منطقة خلة النحلة جنوب بيت لحم لغرض اقامةبؤرة استيطانية فيها.