نابلس تُوقد شعلة انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين مساء اليوم



وأفادت مصادر محلية في نابلس، بأنه سيتم إيقاد شعلة الانطلاقة، ومن ثم تنطلق مسيرة من أمام مسجد النصر بالبلدة القديمة، باتجاه ميدان الشهداء وسط نابلس.



إلى ذلك، فقد دعت حركة فتح إلى أوسع مشاركة في إيقاد شعلة انطلاقة الحركة، والثورة الفلسطينية الرابعة والخمسين.



رام الله - دنيا الوطنبمشاركة رسمية وشعبية، من المقرر، أن يتم إيقاد شعلة انطلاقة الثورة الفلسطينية، وحركة فتح الرابعة والخمسين على الخامسة مساءً في محافظة نابلس.