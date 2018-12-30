الزراعة: كمية الأمطار بفلسطين تنعكس إيجاباً على القطاع الزراعي والحيواني



وأوضح لحلوح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد ، بأن كمية الأمطار، وصلت في بعض المحافظات إلى 80% كقلقيلية، وبمعدل لا يقل عن 50% في بقية محافظات الوطن، ما يعكس أثراً كبيراً على الموسم الزراعي المقبل، الأمر

الذي سيعود بالنفع على مربي الثروة الحيوانية، وتقليل الاعتماد على الأعلاف المركزة، ما سيزيد من دخل المزارع.



وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن هطول هذه الكميات من الأمطار، له أهمية كبيرة على الحصاد المائي، حيث أنشأت وزارة الزراعة آلاف الآبار في مختلف المحافظات، كالخليل والأغوار وجنين وبيت لحم، ما سيؤدي إلى توفير المياه للري التكريري للثورة الحيوانية والمحاصيل الحقلية خلال أشهر، كما أشار إلى إنشاء الوزارة لسد في الخليل، سيتم افتتاحه بالمستقبل القريب.



وشدد لحلول بأن وزارة الزراعة، تعمل بشكل رئيسي على تطوير عملية التسويق من خلال فتح الأسواق وزيادة القدرات الفنية للمزارعين، وتوفير المعلومات التسويقية للمهندسين، وتطوير البنى التحية التسويقية، إضافة إلى سياسة مهمة، وهي حماية المنتج الوطني.

رام الله - دنيا الوطنأعلن وكيل وزارة الزراعة، عبد الله لحلوح، بأن كميات الأمطار المتساقطة لهذا العام، ستنعكس إيجاباً على مختلف القطاعات الزراعية من خضار وفواكه ومن محاصيل حقلية وثروة حيوانية، مؤكداً عدم وجود أي خسائر في هذه القطاعات.