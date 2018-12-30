التفكجي: ما يجري بالضفة عملية حسم لقضية القدس بشكل نهائي





وتوقع التفكجي زيادة الهجمة الاستيطانية خلال الفترة القادمة، ليس فقط في القدس، وإنما في الضفة، وصولاً لهدفه الاستراتيجي بأن هناك دولة واحدة، ما بين النهر والبحر، وهي إسرائيل.



وأكمل التفكجي: "حفريات الاحتلال في محيط المسجد الأقصى، جزء من السياسة الإسرائيلية، مبيناً أن إسرائيل عندما لا تجد ما يخص التاريخ اليهودي فوق الأرض، فإنها تذهب إلى ما تحت الأرض برواية يهودية، تزعم أن جذورهم في المنطقة قبل ثلاثة أو أربعة آلاف عام.



وأوضح التفكجي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، أن الحفريات التي تجري بشكل كبير في سلوان، هي نتيجة للأنفاق التي افتتحت في البلدة، وأن ما يحدث من انهيارات هي نتيجة لهذه الانفاق، التي بدأت منذ عام 1967 وحتى اليوم بقيادة الجمعيات "الصهيونية" وبدعم من حكومة الاحتلال.



ومن جهة ثانية، قال التفكجي: إن تسارع وتيرة الاستيطان، تأتي في إطار مخطط إسرائيلي (القدس 2020) منذ عام 1994، واليوم تحبث إسرائيل عن مخطط جديد (القدس 2050).

رام الله - دنيا الوطناعتبر رئيس دائرة الخرائط في جمعية الدراسات العربية، خليل التفكجي، أن ما يجري هو عملية حسم لقضية القدس بشكل نهائي عن طريق زيادة عدد الوحدات الاستيطانية، وعدد المستوطنين في داخل القدس، ونشر الكثير من المخططات لإقامة البنى التحتية مثل السكك الحديدية، بعدما أخذت إسرائيل الضوء الأخضر لذلك، عقب نقل الولايات المتحدة لسفارتها من تل أبيب إلى القدس.