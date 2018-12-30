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دولي

قتلى إثر عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة

قتلى إثر عاصفة ثلجية ضربت الولايات المتحدة
رام الله - دنيا الوطن
لقي سبعة أشخاص على الأقل مصرعهم في حوادث مرتبطة بعاصفة ثلجية، مصحوبة بأمطار غزيرة، ضربت الولايات المتحدة.

وقالت الأرصاد الجوية، في الولايات المتحدة: إن العاصفة الثلجية (إيبوني) بدأت بالانحسار، إلا أنه من المتوقع أن تطال ولايات نيو مكسيكو وتكساس في جنوب غرب البلاد، ومونتانا في الشمال الغربي.

وأوضحت المصادر، أن التحذيرات من وقوع فيضانات بسبب الأمطار الغزيرة، رفعت درجتها في جنوب شرق البلاد.

وعادت حركة الملاحة الجوية تدريجياً إلى وضعها الطبيعي، بعد يومين من الاضطرابات، التي أدت إلى إلغاء رحلات ملايين الأمريكيين في فترة الأعياد.

وأفاد موقع متخصص في رصد حركة الملاحة الجوية، بأن 150 رحلة فقط ألغيت السبت، في حين تأخرت 2100 رحلة أخرى.

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