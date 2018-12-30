تنقل 2420 مسافراً وإرجاع ستة عبر (معبر الكرامة) أمس

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها، عن تنقل 2420 مسافراً في الاتجاهين السبت، عبر (معبر الكرامة)، وكان على النحو التالي:-





مغادرون: 1268 مسافراً.

قادمون: 1152 مسافراً.

مرجعون: 6 مسافرين.





وأضافت الإدارة أنه من المقرر، أن يعمل (معبر الكرامة) اليوم الأحد من الساعة 8:00 صباحاً وحتى الساعة 09:30 مساءً، وفي كلا الاتجاهين، كما وتعمل الطواقم العاملة على المعبر منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

رام الله - دنيا الوطن