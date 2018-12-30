انسطاس: سنضغط على إسرائيل دولياً لإرسال خبراء (يونسكو) لتقصي حالة الأقصى



وقال أنسطاس لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الأحد، إن هذا الأمر يأتي من أجل تنفيذ قرار سابق لـ (يونسكو) منذ تسع سنوات، بإرسال الخبراء، لكن إسرائيل رفضت ذلك مرة تلو الأخرى، مشدداً على أن هذا القرار قائم، ويتم إعادة التأكيد عليه باستمرار في المجلس التنفيذي لـ (يونسكو).



وأشار سفير فلسطين المناوب لدى (يونسكو) إلى بند على جدول أعمال أول اجتماع للمجموعة العربية الشهر القادم، بخصوص الانتهاكات الإسرائيلية القائمة حالياً في سلوان والقدس، نظراً للوضع الخطير، الذي وصلت إليه.



وأضاف أنه سيتم توجيه رسالة أخرى للمديرة العامة لـ (يونسكو) وتحضير ما يجب القيام به في لجانها الأخرى التي تهتم بقضايا الحفاظ على وضع التراث العالمي، مشيراً إلى أنه سيتم المطالبة بأن تكون القدس وبلدتها القديمة وأسوارها، على لائحة الممتلكات الثقافية، تحت الحماية المعززة.





وأشار أنسطاس إلى أن قرارات (يونسكو) ورغم أنها غير ملزمة قانونياً لسلطات الاحتلال، إلا أنها تعتبر وثائق قانونية ودلالات، عندما تقرر القيادة، أنه حان الوقت لرفعها للمحاكم الدولية.

رام الله - دنيا الوطنكشف سفير فلسطين المناوب لدى (يونسكو) منير انسطاس، عن أن وزارة الخارجية والمغتربين، بصدد دراسة إجراءات وطرق ووسائل أخرى؛ للضغط بشكل دولي على إسرائيل؛ كي تقبل بإرسال خبراء (يونسكو) لتقصي حالة الحفاظ على المسجدالأقصى بشكل خاص، والبلدة القديمة بشكل عام.