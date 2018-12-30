عربي

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
قدمت الحكومة الإسرائيلية، احتجاجا رسميا للأردن، بسبب صورة انتشرت لوزيرة الإعلام الأردني، المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي، أثناء زيارتها لمقر مجمع النقابات في العاصمة عمان.

وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) بأن الوزيرة الأردنية، داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية برئاسة، عمر الرزاز، الخميس الماضي.

وأضافت الصحيفة، أن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا "شديد اللهجة" للأردن بسبب الصورة، التي أثارت غضب مسؤولي تل أبيب، وتم استدعاء السفير الأردني، غسان المجالي، للاحتجاج أمامه، الأحد، في مقر الوزارة، بحسب ما نقلت شبكة (سكاي نيوز).

من جانبه، قام رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بدخول المبنى عبر مدخل جانبي، كي لا يقوم بنفس الفعل كون العلم موجود على أرضية المدخل الرئيسي، وقد أثار تصرفه عاصفة من الانتقادات من وسائل الإعلام المحلية.

بدوره، نشر الإعلامي في (هيئة البث الإسرائيلي)، شمعون آران، في حسابه على "تويتر" صورة لجمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي.

وأضاف في تغريدة: "أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن بسبب  قيام الوزيرة جمانة غنيمات بالدوس على علم إسرائيل المرسوم على أرضية مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان الخميس".

أخبار ذات صلة

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي ونقف معه في حماية سيادته

البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي ونقف معه في حماية سيادته

شاهد: السعودية تُقيل مدير قناتها الأولى لبث فعالية &#34;غير لائقة&#34;

شاهد: السعودية تُقيل مدير قناتها الأولى لبث فعالية "غير لائقة"

بعد البشير.. رئيس عربي جديد يزور سوريا قريبًا

بعد البشير.. رئيس عربي جديد يزور سوريا قريبًا

غوتيريش يُعلًق على سقوط قتلى في احتجاجات السودان

غوتيريش يُعلًق على سقوط قتلى في احتجاجات السودان

أستراليا تُسقط الجنسية عن عضو في تنظيم الدولة

أستراليا تُسقط الجنسية عن عضو في تنظيم الدولة

التعليقات

الدنيا حكايات

تكريم الفنان مارسيل خليفة

تكريم الفنان مارسيل خليفة

شؤون فلسطينية

من الضفة والقطاع.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

من الضفة والقطاع.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

الحساينة: أنفقنا أكثر من مليار شيكل على مشاريع البنية التحتية بالضفة الغربية

الحساينة: أنفقنا أكثر من مليار شيكل على مشاريع البنية التحتية بالضفة الغربية

النخالة: دول عربية تُحاول إفشال المقاومة.. و&#34;إيران&#34; مدافع حقيقي

النخالة: دول عربية تُحاول إفشال المقاومة.. و"إيران" مدافع حقيقي

الإحصاء: انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بقطاع غزة

الإحصاء: انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بقطاع غزة

هيئة الحراك الوطني تُعلن تأجيل فعاليات المسير البحري الـ 22 لهذا الأسبوع

هيئة الحراك الوطني تُعلن تأجيل فعاليات المسير البحري الـ 22 لهذا الأسبوع

الأمم المتحدة: الوضع في غزة لم يتحسن بل تدهور بشكل كبير

الأمم المتحدة: الوضع في غزة لم يتحسن بل تدهور بشكل كبير

الرئيس عباس يستقبل وفد اتحاد كنائس رام الله

الرئيس عباس يستقبل وفد اتحاد كنائس رام الله

بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي

بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي

منوعات

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

بعد قضيتي اغتصاب.. سعد لمجرد برفقة فتاة ليلاً في باريس

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على &#34;يوتيوب&#34;

مغن شاب وممثل يتربعان على عرش قمة أكثر الأغاني مشاهدة على "يوتيوب"

نانسي عجرم &#34;حامل&#34; على &#34;فوغ العربية&#34;

نانسي عجرم "حامل" على "فوغ العربية"

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

مسابقة ملكة جمال أفريقيا تنتهي بكارثة حلّت بالفائزة وهي على خشبة المسرح

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

ميريام فارس تشعل الغضب بخلع ملابسها لتعليم الجمهور رقصة جديدة

غضب بمواقع التواصل لإقامة حفل غنائي بالمدينة المنورة

غضب بمواقع التواصل لإقامة حفل غنائي بالمدينة المنورة

فيديو:هيدي كرم ترتدي &#34;شجرة كريسماس&#34; احتفالا بعيد الميلاد

فيديو:هيدي كرم ترتدي "شجرة كريسماس" احتفالا بعيد الميلاد

صورة قديمة.. الطفلة دينا تحتفل بالكريسماس

صورة قديمة.. الطفلة دينا تحتفل بالكريسماس

&#34;كرش&#34; منة جلال يضعها في موقف محرج.. والفنانة توضح

"كرش" منة جلال يضعها في موقف محرج.. والفنانة توضح

فيديو: ممثل لبناني يهدد بالانتحار.. ما علاقة ماغي بو غصن

فيديو: ممثل لبناني يهدد بالانتحار.. ما علاقة ماغي بو غصن

عربي

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي ونقف معه في حماية سيادته

البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي ونقف معه في حماية سيادته