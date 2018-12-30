شاهد: وزيرة أردنية تدوس العلم الإسرائيلي

رام الله - دنيا الوطنقدمت الحكومة الإسرائيلية، احتجاجا رسميا للأردن، بسبب صورة انتشرت لوزيرة الإعلام الأردني، المتحدثة باسم الحكومة، جمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي، أثناء زيارتها لمقر مجمع النقابات في العاصمة عمان.وأفادت صحيفة (يديعوت أحرنوت) بأن الوزيرة الأردنية، داست على علم إسرائيل بمجمع النقابات المهنية في عمان، حيث تم اجتماع للحكومة الأردنية برئاسة، عمر الرزاز، الخميس الماضي.وأضافت الصحيفة، أن الخارجية الإسرائيلية رفعت احتجاجا "شديد اللهجة" للأردن بسبب الصورة، التي أثارت غضب مسؤولي تل أبيب، وتم استدعاء السفير الأردني، غسان المجالي، للاحتجاج أمامه، الأحد، في مقر الوزارة، بحسب ما نقلت شبكة (سكاي نيوز).من جانبه، قام رئيس الوزراء الأردني، عمر الرزاز، بدخول المبنى عبر مدخل جانبي، كي لا يقوم بنفس الفعل كون العلم موجود على أرضية المدخل الرئيسي، وقد أثار تصرفه عاصفة من الانتقادات من وسائل الإعلام المحلية.بدوره، نشر الإعلامي في (هيئة البث الإسرائيلي)، شمعون آران، في حسابه على "تويتر" صورة لجمانة غنيمات، وهي تدوس على العلم الإسرائيلي.وأضاف في تغريدة: "أزمة جديدة بين إسرائيل والأردن بسبب قيام الوزيرة جمانة غنيمات بالدوس على علم إسرائيل المرسوم على أرضية مجمع النقابات المهنية في العاصمة عمان الخميس".