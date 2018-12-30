شؤون فلسطينية

من الضفة والقطاع.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون

من الضفة والقطاع.. 3 أسرى يدخلون أعوامًا جديدة داخل السجون
رام الله - دنيا الوطن
أكدت إذاعة (صوت الأسرى) أن ثلاثة أسرى من الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة، يدخلون اليوم، أعوامًا جديدة داخل السجون، وهم: الأسير سعيد سعد محمد شلوف (40 عامًا) من مدينة رفح جنوب القطاع، والمحكوم بالسجن 18 عامًا، ومعتقل منذ عام 2003، وأمضى 15 عامًا داخل سجون الاحتلال.

ومن مدينة طولكرم، الأسير أيمن عمر محمد علي جعار (29 عامًا) 25 عامًا، ومعتقل منذ عام 2005، وأمضى 13 عامًا في سجون الاحتلال.

والأسير سعيد درويش محمود عمران من بلدة صيدا المحكوم بالسجن 23 عامًا، ومعتقل منذ عام 2004، وأمضى 14 عامًا في سجون الاحتلال.

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