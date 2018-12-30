النخالة: دول عربية تُحاول إفشال المقاومة.. و"إيران" مدافع حقيقي

رام الله - دنيا الوطناتهم أمين عام حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، بعض الدول العربية والغربية، بمحاولة إفشال المقاومة، مؤكداً على أن الشعب الفلسطيني مصمم أكثر من أي وقت مضى، على مواصلة طريقه، حتى تحقيق النصر الكامل.وأكد النخالة خلال لقائه بوزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تُعد من المدافعين الحقيقيين عن القضية الفلسطينية.ومن جانبه، أكد ظريف، أن دعم فلسطين يشكل أحد المبادئ الأساسية في السياسة الخارجية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، وستقف دوماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، وتدافع عن القضية الفلسطينية.وأطلع أمين عام حركة الجهاد الإسلامي، خلال زيارة تُعدّ الأولى له، وزير الخارجية ظريف" على سير عملية الانتخابات الداخلية في حركة الجهاد الإسلامي.