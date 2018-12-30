الإحصاء: انخفاض حاد في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة بقطاع غزة





أما في قطاع غزة فقد بلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي 357 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، حيث سجل انخفاضاً بنسبة 9% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.



حيث بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الثالث من العام 2018 بالأسعار الثابتة في الضفة الغربية* حوالي 2,794 مليون دولار أمريكي، وفي قطاع غزة حوالي 693 مليون دولار أمريكي.انخفاض حاد في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزةبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين* بالأسعار الثابتة 761 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من العام 2018 مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3% بالمقارنة مع الربع الثالث من العام 2017، وبلغ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية* بالأسعار الثابتة 1,057 دولار أمريكي خلال الربع الثالث من عام 2018، منخفضاً بنسبة 1% مقارنة مع الربع الثالث من العام 2017.