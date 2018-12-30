دولي

اليمين الإسرائيلي يَشن حربًا على بينت وشاكيد بسبب الانسحاب

اليمين الإسرائيلي يَشن حربًا على بينت وشاكيد بسبب الانسحاب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحيفة (هآرتس) أن الناشط اليميني المتطرف، إيتمار بن غفير، أحد قادة حزب (القوة اليهودية)، دعا أعضاء الاتحاد القومي، وزير الزراعة الإسرائيلي، أوري أريئيل، وعضو الكنيست بتسلئيل سموطريتش، إلى الانسحاب من حزب (البيت اليهودي) والانضمام إلى حزبه قبل انتخابات الكنيست.

يأتي ذلك، على خلفية انسحاب الوزيرين نفتالي بينت، واييلت شكيد، من البيت اليهودي، وإعلان تشكيل حزب جديد يحمل اسم (اليمين الجديد).

 وقال بن غفير ورفاقه في (القوة اليهودية): إن "اليمين الجديد لا يحمل أي شيء جديد، ومحاولة بينت التهرب من مسؤوليته عن الحكومة التي قالت إنها يمين، وعملت كيسار، هي مسألة مثيرة للشفقة".

وقالوا في حزب (القوة اليهودية)- الذي يضم أيضًا، ميخائيل بن آري، باروخ مارزل وبنتسي غوفشتاين: "إن نفتالي بينت فشل بطريقة كبيرة، وكان شريكًا للخمول المستمر الذي شمل التخلي عن الجنوب، واستيلاء البدو على أراضي النقب، وطرد اليهود من بيوتهم في عمونة ونتيف هافوت، والتراجع في الخان الأحمر، على الرغم من قرار المحكمة العليا القاضي بإخلاء المنطقة".

إلا أن الاتحاد القومي، أوضح أنه في الوقت الحالي لا ينوي الانسحاب من البيت اليهودي، وسيواصل التعاون مع أعضاء البيت اليهودي ومع "قوى إضافية" من أجل "قيادة قائمة كبيرة وموحدة تعكس قيم الصهيونية الدينية والمعسكر القومي". وانتقد الحزب بينت وشكيد وأضاف: "ليس لدينا أدنى شك في أن الغالبية العظمى من الجمهور لن يغويها حزب أجواء جديد، وهذه المرة في اليمين"، ودعا رئيس الاتحاد القومي، أوري أريئيل، إلى إنشاء "كتلة يمين قوية" تقود اليمين.

يشار إلى أن حزب (القوة اليهودية)، الذي كان في الماضي يُدعى (القوة لإسرائيل)، يجري اتصالات مع إيلي يشاي وحزبه (ياحد)، الذي خاضوا الانتخابات معه في المرة الماضية- لكنهم فشلوا في تجاوز نسبة الحسم.

 ويذكر، أنه في عام 2009، تمكن فصيل من جماعة (كهانا)، الذي كان مؤسسا لحزب (القوة لإسرائيل) من دخول الكنيست في تحالف مشترك مع الاتحاد القومي، وضمت الكتلة في حينه أوري أريئيل وأرييه إلداد وميخائيل بن آري.

وتجري الاتصالات، أيضاً مع حزب (هوية) بقيادة موشيه فايغلين، لكنه أعلن أنه لا ينوي الانضمام إلى تحالف، وفي هذه المرحلة لا يبدو أنه سيكون جزءًا من المفاوضات.

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