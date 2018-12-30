دولي

العالم يَشهد ظاهرة فلكية فريدة مطلع 2019

العالم يَشهد ظاهرة فلكية فريدة مطلع 2019
رام الله - دنيا الوطن
تشهد السماء حدثاً نادراً في مطلع عام 2019، حينما يقترن ظهور ما يعرف بالقمر الدموي العملاق مع خسوف كلي للقمر، في ظاهرة يمكن رؤيتها من أميركا الشمالية، وبعض الدول الأوروبية.

ووفق صحيفة (ديلي ميل) البريطانية، فقد يتداخل القمر الدموي العملاق، وهو أول بدر في 2019، مع الخسوف، عندما تقع الأرض مباشرة بين الشمس والقمر، ويعني هذا أن القمر سيكون في ظل الأرض.

وقالت الصحيفة: أما القمر الدموي العملاق، فهو ليس نادراً جداً، ويطلق عليه هذا الوصف لأن نور الشمس، يخترق الغلاف الجوي للأرض في طريقه إلى القمر، والغلاف الجوي للأرض يحوله إلى اللون الأحمر، بالشكل ذاته الذي يصطبغ فيه قرص الشمس باللون الأحمر عند الغروب.

وعندما يتحرك القمر إلى الظل المخروطي الشكل للأرض فإنه يتحول من الإضاءة بنور الشمس إلى كونه مظلماً، لكن بعض الضوء سيصل إلى القمر؛ لأنه ينكسر بفعل الغلاف الجوي للأرض.

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