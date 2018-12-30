ما هو جدول الكهرباء المعمول به في غزة خلال المنخفض الجوي؟

رام الله - دنيا الوطنأصدرت شركة الكهرباء بمحافظات قطاع بغزة، اليوم الأحد، تنويهًا مُهمًا للمواطنين في القطاع، في ظل أجواء المنخفض العميق، الذي يضرب الأراضي الفلسطينية.وقالت الشركة، في تصريح صحفي: "تنوه شركة الكهرباء في غزة إلى أن ازدياد عدد ساعات القطع، هو أمر طبيعي، جراء المنخفض الجوي، وانخفاض درجات الحرارة".وأضافت الشركة، "الجدول المعمول به حاليًا، هو ثماني ساعات وصل، مقابل ثماني ساعات قطع مع وجود نسبة عجز".ودعت كهرباء غزة، المواطنين، لترشيد استخدام الكهرباء ومصادر الطاقة في المنازل.