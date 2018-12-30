جيش الاحتلال يقتحم بلدات وقرى الضفة ويُنكل بالمواطنين

رام الله - دنيا الوطناقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم الأحد، بلدات بيت فوريك وتل وعراق بورين قضاء نابلس، وداهمت مناطق في الخليل وبيت لحم ورام الله والقدس.وقالت مصادر محلية: إن دوريات الاحتلال، اقتحمت قرية عراق بورين قضاء نابلس، وتمركزت في محيط مقر المجلس القروي، كما أطلقت تلك القوات القنابل المضيئة في سماء منطقة جبل القعدة قرب بلدة بيت فوريك شرق نابلس.واقتحمت قوات الاحتلال منزليْ المواطنين محمد عبد الحميد حرب، ونعيم محمد شناران وفتشتهما، ونكلت بساكنيه في منطقة الحديدية شرق مدينة يطا جنوب الخليل.كما اقتحمت مخيم الدهيشة ببيت لحم، وداهمت منزل المواطن زياد مطر، إضافة إلى اقتحام مدينة بيت جالا غرب المدينة، كما اعتقلت قوة خاصة ليلاً شاباً من بلدة عناتا شمال شرق القدس.وداهم جنود الاحتلال منزلاً في مخيم الجلزون شمال رام الله، عقب اقتحامها المخيم، وجرت عمليات دهم لعدد من المحال التجارية في قرية بيت عور التحتا غرب رام الله.