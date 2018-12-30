شؤون فلسطينية

استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق على عموم المناطق الفلسطينية

استمرار تأثير المنخفض الجوي العميق على عموم المناطق الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
يستمر تأثير المنخفض الجوي العميق، الذي يضرب المنطقة، بما في ذلك الأراضي الفلسطينية، منذ الخميس الماضي، حيث يتواصل هطول الأمطار، في عموم المناطق الفلسطينية، وتبقى درجات الحرارة منخفضة مقارنة مع مثيلاتها في هذا التوقيت من العام الماضي.

ويكون الجو اليوم الأحد، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، ويستمر تساقط الأمطار على فترات على مختلف المناطق، وقد تكون مصجوبة بعواصف رعدية أحياناً، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح  جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، تكون الأجواء غائمة جزئياً إلى غائمة وشديدة البرودة، ويستمر بإذن الله تساقط الأمطار على مختلف المناطق، قد تكون مصجوبة بعواصف رعدية أحياناً، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وتوقعت دائرة الأرصاد الجوية، بأن يكون الجو غداً الاثنين، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً إلى شديد البرودة، وتبقى فرصة مهيأة خلال ساعات النهار لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على مختلف المناطق، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والثلاثاء، يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

والأربعاء، يكون الجو غائما جزئياً إلى صاف وبارداً، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة، وفي ساعات المساء والليل تكون الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.

وحذرت دائرة الأرصاد الجوية المواطنين، خاصة من خطر تشكل السيول والفيضانات في بعض الأودية، والمناطق المنخفضة.

كما حذرت، من تدني مدى الرؤية الأفقية، نتيجة لتشكل الضباب والغيوم الملامسة لسطح الأرض، وخطر التزحلق على الطرقات.

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