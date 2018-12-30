السلطات المغربية تعتقل سويسريا على خلفية مقتل سائحتين

رام الله - دنيا الوطنأعلنت السلطات المغربية أنها اعتقلت رجلا من سويسرا، كما احتجزت أيضا رجلا من إسبانيا يحمل إقامة بالمغرب، يوم السبت فيما يتصل بجريمة مقتل سائحتين إحداهما دنمركية والأخرى نرويجية.وقال المكتب المركزي للأبحاث القضائية: إن الرجل المعتقل مشتبه به أيضا في الضلوع في تجنيد مواطنين من المغرب ومن منطقة جنوب الصحراء لتنفيذ "مؤامرات إرهابية" ضد أهداف أجنبية وقوات الأمن في المغرب بغية الاستيلاء على أسلحتهم، وفق ما ذكرت وكالة رويترز.وكانت السلطات المغربية قد اعتقلت 19 شخصا آخرين فيما يتصل بالقضية بينهم أربعة أشخاص هم المشتبه بهم الرئيسيون الذين بايعوا تنظيم الدولة في تسجيل مصور جرى إعداده قبل ثلاثة أيام من العثور على جثتي السائحتين.وعُثر في 17 كانون الأول/ديسمبر على جثتي الدنمركية لويسا فستراجر جيسبرسن (24 عاما) والنرويجية مارين يولاند (28 عاما) مذبوحتين في منطقة معزولة قرب قرية إمليل بمنطقة جبال أطلس.