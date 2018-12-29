هيئة الحراك الوطني تعلن تأجيل فعاليات المسير البحري الـ 22 لهذا الأسبوع



وتشهد الحدود الشرقية من ناحية، والحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة من ناحية أخرى، حالة من التوتر الشديد، جراء المواجهات التي تندلع بين الشبان الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في إطار فعاليات مسيرة العودة والمسير البحري.



رام الله - دنيا الوطنأعلنت هيئة الحراك الوطني، عن تأجيل فعاليات المسير البحري الـ 22 لهذا الأسبوع؛ بسبب المنخفضات الجوية والأمطار، وكذلك صعوبة الوصول للمكان في هذه الأجواء.وأكدت الهيئة في تصريح لها، أن الحراك البحري والبري مستمر، حتى تحقيق جميع أهدافه المتمثلة في عودة اللاجئين، وكسر الحصار بشكل كامل عن قطاع غزة.وكان من المقرر أن تنطلق فعاليات المسير البحري الـ 22 بعد غدٍ الاثنين، على الحدود الشمالية الغربية لقطاع غزة.