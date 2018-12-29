الأمم المتحدة: الوضع في غزة لم يتحسن بل تدهور بشكل كبير

رام الله - دنيا الوطنجددّ منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة، جيمي ماكغولدريك التحذير من تدهور الأوضاع في غزة، في ظل شح حاد في الوقود مع اقتراب فصل الشتاء.ونقل موقع الأمم المتحدة عن ماكغولدريك قوله: إن "الوضع في غزة لم يتحسن بل تدهور بشكل كبير. لا يوجد لدينا وقود يكفي حتى نهاية العام لتشغيل المستشفيات ومحطات توليد الطاقة لتعمل شبكات المياه والصرف الصحي. وقد ناشدنا توفير مليوني دولار لنتمكن من الحصول على مزيد من الوقود".قال: إن هناك عدة أسباب لأزمة الوقود، مشيرا إلى "أننا نحتاج المال للوقود الطارئ لمولدات الطاقة لأنشطة إنقاذ الحياة للمستشفيات والعيادات".