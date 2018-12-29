الرئيس عباس يستقبل وفد اتحاد كنائس رام الله

رام الله - دنيا الوطناستقبل الرئيس محمود عباس، مساء اليوم السبت، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، وفد اتحاد كنائس رام الله.وهنأ الرئيس وفد اتحاد كنائس رام الله بحلول أعياد الميلاد، داعيا الله أن يعم الأمن والأمان والسلام على شعبنا، وأن يحقق له كل ما يتمناه، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.بدورهم، تمنى أعضاء الوفد أن يعم السلام في المنطقة، مؤكدين دعمهم لسياسات الرئيس الحكيمة الساعية لتحقيق السلام والأمن، وتطلعات الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال.وحضر اللقاء، رئيس بلدية رام الله موسى حديد، ورئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الوزير حسين الشيخ، ومستشار الرئيس للشؤون الدبلوماسية مجدي الخالدي، ورئيس ديوان الرئاسة انتصار أبو عمارة.