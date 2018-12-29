بينت وشاكيد ينسحبان من البيت اليهودي ويشكلان حزبا جديدا

رام الله - دنيا الوطنأعلن الوزيران من حزب البيت اليهودي نفتالي بينيت وأيليت شاكيد عن انسحابهما من الحزب، وإنشاء حزب جديد باسم "اليمين الجديد" يتألف من علمانيين ومتدينين.وقال الوزيران وخلال مؤتمر صحفي مساء اليوم: إنهما سيرأسان هذا الحزب وإن عدد العلمانيين والمتدينين فيه سيكون متساويا، وفق ما نقل موقع عكا للشؤون الإسرائيلية.وأوضح بينت أن هذا الحزب الجديد سيكون يمينياً حقيقياً ويعارض إقامة دولة فلسطينية.