شؤون فلسطينية

بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي

بلدية غزة تواصل معالجة آثار المنخفض الجوي
رام الله - دنيا الوطن
واصلت لجنة الطوارئ في بلدية غزة معالجة آثار المنخفض الجوي الذي تتعرض له المدينة منذ صباح يوم الخميس الماضي، حيث عملت طواقم اللجنة طيلة ساعات ليلة أمس الجمعة وصباح اليوم السبت  لتصريف المياه ومعالجة طفح الصرف الصحي .

وأفاد نائب رئيس اللجنة م . رمزي أهل أن طواقم اللجنة عالجت منذ صباح يوم الخميس الماضي نحو 200 إشارة طفح صرف صحي، وقامت بكسح نحو 50 نقلة من مياه الأمطار المتجمعة في المناطق المنخفضة بشاحنات " الجيتر " الخاصة بشفط المياه ، وكذلك تم تعزيل 30 منهلا للصرف الصحي .

وأوضح أن التدابير والاحتياطات التي اتخذتها البلدية والمتمثلة في؛ حفر بركة في امتداد شارع القنطرة بحي الزيتون، وتنظيف مصارف مياه الأمطار قبل بدء الموسم وأثناء تساقط مياه الأمطار، وتجهيز برك تجميع مياه الأمطار الرئيسة في منطقة عسقولة، وحي الشيخ رضوان، وبركة الصداقة بحي التفاح، بالإضافة إلى الإرشادات التي نشرتها البلدية للمواطنين ساهمت بشكل كبير في تلافي وقوع أضرار أو حالات غرق .

وبين أن كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ بدء الموسم حتى اليوم السبت بلغت نحو 200 ملم وتعادل 50 % من المعدل السنوي الذي يصل في المتوسط نحو 400 ملم ، فيما بلغت كمية الأمطار التي هطلت على المدينة منذ صباح الخميس الماضي فقط نحو 20 % من المعدل السنوي وهي كمية جيدة وتساهم بتغذية الخزان الجوفي وري المزروعات والأشجار .

و كانت بلدية غزة قد المواطنين في المدينة لإتباع الإرشادات المعلنة والتي نشرتها عبر وسائل الإعلام المختلفة للتعامل مع المنخفض الجوي، وضرورة التواصل معها على الرقم 115 وبوابات التواصل الأخرى للإبلاغ عن أي مشاكل أو أضرار يسببها التساقط الغزير للأمطار.

وتضمنت الإرشادات أهمية المحافظة على النظافة وعدم إلقاؤها في الشوارع العامة حتى لاتسبب انسدادا لمصارف مياه الأمطار في المدينة ، وعدم فتح أغطية المناهل في الشوارع خلال تساقط الأمطار .



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