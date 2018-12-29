دولي

قناة إسرائيلية: الرئيس البرازيلي يؤكد لنتنياهو عدم تراجعه عن وعده بنقل السفارة

قناة إسرائيلية: الرئيس البرازيلي يؤكد لنتنياهو عدم تراجعه عن وعده بنقل السفارة
بنيامين نتنياهو والرئيس البرازيلي الجديد
رام الله - دنيا الوطن
قالت (القناة 14) الإسرائيلية: إن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، أكد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه لن يتراجع عن وعده بنقل السفارة إلى مدينة القدس المحتلة.

ووفق القناة، فإن البرازيل تتعرض لضغوط  من الدول العربية لثنيها عن ذلك، وهناك قلق من وقف الصادرات البرازيلية إليها، والتي  تُقدر بمليارات الدولارات.

في سياق متصل، نقلت الإذاعة الإسرائيلية العامة عن مصدر سياسي وصفته بالكبير قوله: إن موضوع نقل السفارة البرازيلية إلى القدس المحتلة، طرح أمس خلال لقاء نتنياهو، والرئيس البرازيلي في ريو دي جنيرو، مضيفاً أن ذلك مسألة وقت ليس إلا.

وكان نتنياهو قال خلال أمسية أقيمت في الكنيس اليهودي في ريو دي جانيرو، أمس: إن إسرائيل ستستضيف الرئيس البرازيلي في القريب العاجل بالقدس.

ومن المقرر، أن يجتمع نتنياهو على هامش مراسم تنصيب بولسونارو، مع وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، وعدد من زعماء دول أمريكا اللاتينية.

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