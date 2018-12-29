كلية الدراسات المتوسطة بالأزهر تستقبل محافظ غزة









الكلية، الوزير إبراهيم أبو النجا محافظ غزة، في زيارته لكلية الدراسات المتوسطة، يرافقه الدكتورة أماني القرم، مستشار المحافظة، والأستاذ خالد أبو سيدو، مدير الشئؤن الإدارية والمالية في المحافظة، والمهندس عماد أبو رمضان، مدير التخطيط في المحافظة.ورحب الأستاذ الدكتور النجار بالوزير أبو النجا، والوفد المرافق له، مثمناً دور محافظ غزة في التعرف على أحوال الكلية، وبحث سبل التعاون المشترك؛ للنهوض بالواقع التعليمي في كلية الدراسات المتوسطة.وتطرق خلال حديثه إلى الأزمة المالية، التي تمر بها الكلية، والتي ستؤثر على سير المسيرة التعليمية في الكلية، وبحث آليات العمل للتغلب عليها.وقال أبو النجا: إن كلية الدراسات المتوسطة، تحتل مكانة مرموقة على مستوى الكليات الفلسطينية، وهو ما يجعلها ركيزة مهمة للحركة العلمية في المحافظة، وشريكاً في التنمية التي يحتاجها المجتمع، كما أنها صرح علمي متميز، مؤكداً استعداد المحافظة للتعاون المشترك مع الكلية لخدمة المجتمع المحلي.وأكد أبو النجا على دور كلية الدراسات المتوسطة في بناء الإنسان الفلسطيني، مشيداً بدور الكلية في رفد المجتمع بأفضل الخريجين، الذين يقودون العمل في مختلف المجالات التي يحتاجها المجتمع الفلسطيني.من جانبه، عبر الدكتور النجار عن شكره لزيارة المحافظ والوفد المرافق، ودعمه الكامل لجميع المبادرات التي تطلقها محافظة غزة لخدمة الكلية.وفى نهاية اللقاء، قدم المحافظ والوفد المرافق له درعاً تذكارياً لعميد الكلية، تقديراً لجهوده المبذولة في خدمة الكلية.