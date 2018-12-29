شؤون فلسطينية

كهرباء غزة تُعلن عن نسبة العجز بالطاقة خلال المُنخفض الأخير

كهرباء غزة تُعلن عن نسبة العجز بالطاقة خلال المُنخفض الأخير
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، عن نسبة العجز، التي طرأت على وضع الكهرباء في ظل المنخفض، الذي ضرب قطاع غزة مؤخراً.

وأوضحت الشركة في نشرة لها وصل "دنيا الوطن" نسخة عنها، أن نسبة العجز في محافظات غزة الآن، بلغت 33 ميجاوات، وفي محافظة الشمال 23 ميجاوات، ومحافظة الوسطى 13 ميجاوات، ومحافظة خانيونس 10 مجاوات، ومحافظة رفح 4 ميجاوات.

وأشارت الشركة في نشرتها، إلى أن مصادر الطاقة في قطاع غزة هي الخطوط الإسرائيلية بقدرة 120 ميجاوات، ومحطة التوليد بقدرة 85 ميجاوات، عبر تشغيل ثلاثة مولدات، اما الخطوط المصرية فهي معطلة منذ شباط/ فبراير 2018.

ونوهت الشركة إلى أن كمية الطاقة الوالدة لقطاع غزة، قبل المنخفض هي نفس كمية الطاقة المتوفرة حالياً، لافتة إلى أن العجز الحاصل حالياً، جاء بسبب اتساع الفجوة ما بين المتوفر وهو قرابة 200 ميجاوات، والمطلوب الذي ارتفاع بشكل قياس ليصل الذروة، حيث بلغ قرابة 560 ميجاوات، مفسرة ذلك بأن هناك عجزاً يتراوح ما بين 300 إلى 360 ميجاوات.

وبينت الشركة، أن المطلوب من الكهرباء قبل المنخفض بعدة أسابيع، كان قرابة 400 ميجاوات، حيث أن المتوفر كان 200 ميجاوات، وكان الطقس معتدلاً، الأمر الذي مكن الشركة آنذاك من تطبيق جدول ثماني ساعات وصل مع زيادات، أما اليوم وفي ظل انخفاض درجات الحرارة، فلا يمكن المحافظة على الجدول السابق، رغم أن كمية الكهبراء نفسها، لذلك يتم العمل بالجدول السابق، ولكن يُسجل عجز يترجم لساعات فصل اضطراري، بسبب الطلب المتزايد على الكهرباء.

وأشارت الشراكة في نشرتها، إلى أن طواقمها تبذل جهوداً كبيرة؛ للتعامل مع كم كبير من الأعطال والإشارات والتبليغات، فهي تجند عدداً كبيراً من موظفيها على مدار الساعة لخدمة المواطنين.

وطالبت الشركة، جميع المواطنين بالمساهمة في ترشيد الاستهلاك وعدم تشغيل الأجهزة الحرارية بشكل مفرط، أو بشكل متزامن لكي يتم المحافظة على شبكة المنازل الداخلية وعلى الشبكة الخارجية؛ تجنباً للأعطال التي قد تحدث، وتؤدي لتأخر وصول التيار لمن يحتاجونه.

وطالبت الشركة المواطنين كذلك، بمحافظة الاستعاضة بالأجهزة التي تعمل على الغاز بدلاً من الأجهزة التي تعمل على الكهرباء قدر الإمكان، بالإضافة إلى تركيب (ترانسات) كهرباء داخلية ومنظمات للتيار الكهربائي في اللوحات الرئيسية في المنازل؛ لتجنب تعطل الأجهزة بسبب احتمالية ارتفاع الفولتية أو انخفاضها بشكل مفاجئ أو بسبب الصواعق.

وشددت الشركة على ضرورة التأكيد من عدم تسرب مياه الأمطار للوحات الكهربائية في المنزل، ويجب إبعادها عن مصادر الكهرباء، بالإضافة إلى عدم السماح للأطفال بالاتصال على أرقام الطوارئ؛ لتجنب حصول ضغط على خطوط الاتصالات، وبالتالي قد تتأخر عملية الاستجابة لمن يستحقها.

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