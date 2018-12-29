فتح تُعلن عن برنامج فعاليات إحياء ذكرى انطلاقتها 54 غداً

رام الله - دنيا الوطنقالت حركة (فتح) في المحافظات الجنوبية، اليوم السبت: إنها ستُعلن غدًا الأحد عن برنامج فعاليات إيقاد الشعلة، والمهرجان المركزي لإحياء ذكرى انطلاقتها.وأكدت الحركة في بيان مقتضب، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنها ماضية في تحقيق حلم شعبنا، بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشريف.وهنأت الحركة، أبناء الشعب الفلسطيني بمناسبة انطلاقة الثورة الفلسطينية- المعاصرة- انطلاقة حركة فتح 54.وتدخلت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في ملف تنظيم حركة (فتح) لمهرجان الاحتفال بانطلاقتها الـ 54 في قطاع غزة.وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر في تصريحات لـ "دنيا الوطن": إن الجبهتين، تدخلتا من أجل إتمام كافة الاستعدادات لمهرجان انطلاقة فتح بغزة، لافتاً إلى أن الجبهتين، عقدتا اجتماعات مع حركة حماس؛ لتذليل العقبات بهذا الشأن.