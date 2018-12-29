شؤون فلسطينية

الخارجية: نُطالب بتحقيق دولي في الحفريات التهويدية أسفل الأقصى وسلوان

الخارجية: نُطالب بتحقيق دولي في الحفريات التهويدية أسفل الأقصى وسلوان
رام الله - دنيا الوطن
دانت وزارة الخارجية والمغتربين، بأشد العبارات، أعمال الحفريات التهويدية، التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة، أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان، ما يؤدي إلى انهيارات كبيرة وتشققات واسعة في أعداد كبيرة من منازل المواطنين الفلسطينيين، وحفر في محيط المسجد الأقصى. 

وحذرت الوزارة في بيان لها، مساء اليوم السبت، المجتمع الدولي من مخاطر وتداعيات تلك الحفريات والأنفاق الاستيطانية التهويدية، خاصة على المنازل الفلسطينية التي تسكنها في العادة أعداد كبيرة من المواطنين الفلسطينيين، الذين تحرمهم سلطات الاحتلال من التوسع العمراني، وعمليات الترميم لمنازلهم.

وتابع البيان: ليس هذا فحسب، بل تتعمد سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية إلى حفر الانفاق تحت منازل المواطنين حتى تحدث تصدعات بالغة في أساساتها وجدرانها، لتسارع بعد ذلك بلدية الاحتلال لإخلاء تلك المساكن وتهجير المواطنين الفلسطينيين من منازلهم بذريعة أنها لم تعد صالحة للسكن، في عملية تطهير عرقي ممنهجة وواسعة النطاق في ظل محاولة تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين حول أسباب تلك التصدعات.

وطالبت الوزارة المجتمع الدولي والمنظمات والمجالس الحقوقية والإنسانية الأممية، ومنظمة (يونسكو) وغيرها بتشكيل لجنة تحقيق دولية لكشف مخططات الانفاق الاستيطانية، وفضح تداعياتها على منازل المواطنين الفلسطينيين، والعمل على وقف تلك الحفريات التهويدية فوراً.

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