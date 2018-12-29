النخالة: الانتخابات المبكرة في إسرائيل تُعدّ من نتائج الخسارة أمام المقاومة

رام الله - دنيا الوطنالتقى الأمين لحركة الجهاد الإسلامي، زياد النخالة، اليوم السبت، وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، في العاصمة الإيرانية طهران.ويزور وفد من حركة الجهاد الإسلامي، برئاسة النخالة طهران، في زيارة تعدّ الأولى له، بعد استلامه الأمانة العامة للحركة.وقال النخالة في تصريحات صحفية خلال اللقاء: إن "المقاومة الفلسطينية اليوم، تتمتع بقدرة عالية، مقارنة بالماضي في مواجهة العدوان الإسرائيلي".وأضاف: "نتیجة هذه القوة، تبلورت اليوم في مسيرات العودة، وخسرت إسرائيل خلال العدوان الأخير، والانتخابات المبكرة تُعدّ من نتائج هذه الخسارة".وأشار النخالة إلى أن هناك جهوداً من بعض الدول العربية، تهدف لكسر المقاومة الفلسطينية، وفق تعبيره، مضيفاً أن "الجمهورية الإسلامية الإيرانية من المؤيدين الأصليين للقضية الفلسطينية".