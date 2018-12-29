أبو حسنة: وقّعنا اتفاقيات متعددة التمويل مع 19 دولة بما يُمكّنُنا من التنبؤ بالميزانية

أعلن عدنان أبو حسنة، المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، أن الوكالة وقعت اتفاقيات متعددة التمويل مع 19 دولة، فمنها من تُقدم تمويلاً لمدة ثلاث سنوات، ومنها أربع سنوات، وهذا يُمكّن الوكالة من التنبؤ بالميزانية وبكيفية العمل".







وقال أبو حسنة لـ "دنيا الوطن": "هناك جهود كبرى ستتواصل خلال عام 2019، مع مختلف المانحين والمؤسسات الدولية، حيث إننا نريد المحافظة على مستوى الدعم، الذي قُدم خلال عام 2018 والذي استطعنا من خلاله تجاوز العقبة المالية الكبرى، التي هددت وجود الوكالة، بعد القرار الأمريكي بتقليص الدعم".







وفي السياق، بين أبو حسنة، أن كلاً من: السعودية والإمارات والكويت وقطر، وقفوا إلى جانب (أونروا)، لافتاً إلى أن الأولى قدمت ما يقارب 161 مليون دولار، كمساهمات ومشاريع ودعم للميزانية.



وقال: "أطلقنا حملة (الكرامة لا تقدر بثمن)، ومن خلالها تم التوقيع مع مؤسسات الزكاة في تركيا وأندونيسيا وماليزيا، والقطاع الخاص العربي والإسلامي، كما أن هناك اتفاقية مع منظمة التعاون الإسلامي؛ لإنشاء وقفية لـ (أونروا)، كما أن هناك مباحثات مع البنك الدولي"، منوهاً إلى أن التحرك سيستمر في عام 2019 وبكثافة أكبر.



وحول نسبة العجز، أكد المتحدث باسم (أونروا)، أنه تم التخفيف من حدة أزمة الوكالة، من 476 مليون دولار إلى أقل من 20 مليون دولار.



وأوضح أبو حسنة، أن هناك تحديات لازالت موجودة أمام الوكالة، مشيراً إلى أنها ستدخل عام 2019 بدون الدعم الأمريكي البالغ 360 مليون دولار، معتبراً في الوقت ذاته، أن ذلك يحتاج من (أونروا) لجهود أكبر؛ للاستمرار في كافة البرامج التعليمية والصحية والإغاثية.

خاص دنيا الوطن - أحمد العشي