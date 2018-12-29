الدكتور مصطفى البرغوثي يُدين التفجير الذي وقع في مصر
رام الله - دنيا الوطن
دان الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التفجير الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في الجيزة غرب القاهرة.
واعتبر البرغوثي، أن هذا التفجير، يستهدف أمن مصر واستقرارها ووحدتها، وأن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال "الإرهابية" هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب البرغوثي عن تعازيه الحارة للقيادة المصرية، ولذوي الضحايا، ولمصر ولشعبها، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
دان الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التفجير الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في الجيزة غرب القاهرة.
واعتبر البرغوثي، أن هذا التفجير، يستهدف أمن مصر واستقرارها ووحدتها، وأن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال "الإرهابية" هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية.
وأعرب البرغوثي عن تعازيه الحارة للقيادة المصرية، ولذوي الضحايا، ولمصر ولشعبها، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
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