الدكتور مصطفى البرغوثي يُدين التفجير الذي وقع في مصر



وأعرب البرغوثي عن تعازيه الحارة للقيادة المصرية، ولذوي الضحايا، ولمصر ولشعبها، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.





رام الله - دنيا الوطندان الدكتور مصطفى البرغوثي، الامين العام لحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، التفجير الذي استهدف حافلة ركاب سياحية في الجيزة غرب القاهرة.واعتبر البرغوثي، أن هذا التفجير، يستهدف أمن مصر واستقرارها ووحدتها، وأن المستفيد الوحيد من هذه الأعمال "الإرهابية" هم أعداء مصر وأعداء الأمتين العربية والإسلامية.