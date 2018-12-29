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الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة

الحوثيون يبدأون في إعادة الانتشار بمدينة الحديدة
مدينة الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
نقلت وكالة رويترز للأنباء عن مصدر من الأمم المتحدة ومتحدث باسم جماعة الحوثي قوله: إن قوات الحوثيين اليمنية بدأت في إعادة الانتشار في مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر بموجب اتفاق للسلام تم التوقيع عليه في السويد هذا الشهر برعاية المنظمة الدولية.

وقال المصدر: إن قوات الحوثيين، التي تسيطر على المدينة ومينائها الاستراتيجي، بدأت إعادة الانتشار ليل الجمعة.

بدوره نقلت رويترز عن متحدث عسكري حوثي لقناة المسيرة التلفزيونية التابعة للجماعة "قواتنا بدأت منذ ليلة أمس تنفيذ المرحلة الأولى من إعادة الانتشار من ميناء الحديدة بناء على اتفاق السويد".

ومن المفترض أن يكون انسحاب الحوثيين من موانئ المحافظة الثلاثة، وهي الحديدة والصليف ورأس عيسى، أول خطوة في تنفيذ الاتفاق على أن يتبعها سحب الطرفين قواتهما من المدينة والمنطقة المحيطة

واتفق الجانبان، جماعة الحوثي والحكومة اليمنية المدعومة من السعودية، على وقف لإطلاق النار في الحديدة وسحب قواتهما.

ووصل الجنرال الهولندي المتقاعد باتريك كمارت، رئيس فريق الأمم المتحدة المكلف بمراقبة وقف إطلاق النار، الأسبوع الماضي إلى الحديدة.

وبموجب الاتفاق سيتم نشر مراقبين دوليين في الحديدة وستشرف لجنة تنسيق إعادة الانتشار، التي تشمل ممثلين عن طرفي الصراع ويرأسها كمارت، على التنفيذ. وبدأت اللجنة اجتماعاتها الأسبوع الماضي.

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