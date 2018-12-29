ظريف: سياسة أمريكا في المنطقة خطيرة وعليها تغييرها
رام الله - دنيا الوطن
قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني: "إن الوجود العسكري الأمريكي يضر بالمنطقة".
وذكر ظريف، بحسب ما نقلت عنه وكالة (فارس) الإيرانية، حول خروج القوات الأمريكية من سوريا: "منذ البداية كنا نعتقد بأنه كلما وجدت أمريكا في المنطقة ترافق ذلك مع إثارة التوتر فضلا عن أن هذا الوجود كان غير قانوني".
وأضاف: "مازلنا لا نعرف ما هي خطة أمريكا إلا أن المهم بالنسبة لنا هو أن سياسة أمريكا خطيرة في المنطقة ويجب عليها تغييرها".
وتابع ظريف، عن وجود القطع البحرية الأمريكية في الخليج: "وجود القوات الأمريكية ترافق دوما مع إثارة التوتر وكلما ازداد هذا الوجود فقد ترافق مع أخطار لجميع دول الخليج".
وأضاف: "إيران دولة قوية وهي قادرة على الدفاع عن مصالحها إلا أن المنطقة هي التي تتضرر".
ودعا ظريف الصين للاهتمام بعلاقاتها العريقة مع إيران، قائلا: "عندما يستخدم الأمريكيون سياسة بلطجية فإن ما نتوقعه من أصدقائنا الصينيين هو الاهتمام بعلاقاتهم العريقة مع إيران ولربما يعود ماضي العلاقات بيننا إلى أضعاف عمر أمريكا نفسها".
قال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني: "إن الوجود العسكري الأمريكي يضر بالمنطقة".
وذكر ظريف، بحسب ما نقلت عنه وكالة (فارس) الإيرانية، حول خروج القوات الأمريكية من سوريا: "منذ البداية كنا نعتقد بأنه كلما وجدت أمريكا في المنطقة ترافق ذلك مع إثارة التوتر فضلا عن أن هذا الوجود كان غير قانوني".
وأضاف: "مازلنا لا نعرف ما هي خطة أمريكا إلا أن المهم بالنسبة لنا هو أن سياسة أمريكا خطيرة في المنطقة ويجب عليها تغييرها".
وتابع ظريف، عن وجود القطع البحرية الأمريكية في الخليج: "وجود القوات الأمريكية ترافق دوما مع إثارة التوتر وكلما ازداد هذا الوجود فقد ترافق مع أخطار لجميع دول الخليج".
وأضاف: "إيران دولة قوية وهي قادرة على الدفاع عن مصالحها إلا أن المنطقة هي التي تتضرر".
ودعا ظريف الصين للاهتمام بعلاقاتها العريقة مع إيران، قائلا: "عندما يستخدم الأمريكيون سياسة بلطجية فإن ما نتوقعه من أصدقائنا الصينيين هو الاهتمام بعلاقاتهم العريقة مع إيران ولربما يعود ماضي العلاقات بيننا إلى أضعاف عمر أمريكا نفسها".
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