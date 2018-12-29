ظريف: سياسة أمريكا في المنطقة خطيرة وعليها تغييرها

رام الله - دنيا الوطنقال محمد جواد ظريف وزير الخارجية الإيراني: "إن الوجود العسكري الأمريكي يضر بالمنطقة".وذكر ظريف، بحسب ما نقلت عنه وكالة (فارس) الإيرانية، حول خروج القوات الأمريكية من سوريا: "منذ البداية كنا نعتقد بأنه كلما وجدت أمريكا في المنطقة ترافق ذلك مع إثارة التوتر فضلا عن أن هذا الوجود كان غير قانوني".وأضاف: "مازلنا لا نعرف ما هي خطة أمريكا إلا أن المهم بالنسبة لنا هو أن سياسة أمريكا خطيرة في المنطقة ويجب عليها تغييرها".وتابع ظريف، عن وجود القطع البحرية الأمريكية في الخليج: "وجود القوات الأمريكية ترافق دوما مع إثارة التوتر وكلما ازداد هذا الوجود فقد ترافق مع أخطار لجميع دول الخليج".وأضاف: "إيران دولة قوية وهي قادرة على الدفاع عن مصالحها إلا أن المنطقة هي التي تتضرر".ودعا ظريف الصين للاهتمام بعلاقاتها العريقة مع إيران، قائلا: "عندما يستخدم الأمريكيون سياسة بلطجية فإن ما نتوقعه من أصدقائنا الصينيين هو الاهتمام بعلاقاتهم العريقة مع إيران ولربما يعود ماضي العلاقات بيننا إلى أضعاف عمر أمريكا نفسها".