روسيا تبدأ بتصميم طائرة نقل عسكرية تحل مكان الطائرة (رسلان)
رام الله - دنيا الوطن
أعلن كبير المصممين في مجمع شركة (إليوشن) للطيران، نيكولاي تاليكوف، اليوم السبت، أن الشركة بدأت بتصميم طائرة نقل عسكرية لتحل مكان طائرة (آن-124 "رسلان).
وقال تاليكوف لقناة (آر تي): حتى يومنا هذا طائرة (إيل-106) مدرجة في برنامجنا، ونحن نبدأ في تصميمها".
وأشار تاليكوف إلى أن الطائرة (إيل-106)، ستكون بنفس حجم الطائرة (رسلان).
وقال تاليكوف: "سيتم تزويد الطائرة بمحركين جديدين، وإلكترونيات طيران جديدة كل الأشياء الأخرى".
يذكر أن طائرة النقل العسكري (آن-124) (رسلان) كانت تصنع في السابق من قبل شركتي، (آفيمستار إس بي) الروسية و(آفييانت) الأوكرانية، حتى تفكك الاتحاد السوفياتي، حيث توقف التصنيع المشترك.
أعلن كبير المصممين في مجمع شركة (إليوشن) للطيران، نيكولاي تاليكوف، اليوم السبت، أن الشركة بدأت بتصميم طائرة نقل عسكرية لتحل مكان طائرة (آن-124 "رسلان).
وقال تاليكوف لقناة (آر تي): حتى يومنا هذا طائرة (إيل-106) مدرجة في برنامجنا، ونحن نبدأ في تصميمها".
وأشار تاليكوف إلى أن الطائرة (إيل-106)، ستكون بنفس حجم الطائرة (رسلان).
وقال تاليكوف: "سيتم تزويد الطائرة بمحركين جديدين، وإلكترونيات طيران جديدة كل الأشياء الأخرى".
يذكر أن طائرة النقل العسكري (آن-124) (رسلان) كانت تصنع في السابق من قبل شركتي، (آفيمستار إس بي) الروسية و(آفييانت) الأوكرانية، حتى تفكك الاتحاد السوفياتي، حيث توقف التصنيع المشترك.
ومع ظهور خلافات بين الجارتين صار من الصعب تحقيق أي مشروع مشترك في هذا الاتجاه، ما دفع روسيا للتفكير بصناعة طائرات بديلة تقوم بهذه المهام.
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