غباي: سأكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة

رام الله - دنيا الوطننقلت صحيفة (معاريف) الإسرائيلية، عن رئيس حزب (المعسكر الصهيوني) آفي غباي، قوله إنه سيكون رئيس الحكومة الإسرائيلية المقبلة.وأضاف غباي: "لقد جئت لإحداث تغيير كبير في البلاد، ولا أعتقد أنه يمكن إجراء تغييرات كبيرة في الحكومة التي يرأسها بنيامين نتنياهو، نحن الآن نخوض حرباً حقيقية على مستقبل إسرائيل"، وفق تعبيره.يُشار إلى أن الانتخابات الإسرائيلية العامة، من المقرر أن تجري في التاسع من شهر أبريل/ نيسان المقبل.