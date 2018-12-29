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يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل

يونيفيل: نفق حزب الله في كفر كيلا اخترق حدود لبنان مع إسرائيل
رام الله - دنيا الوطن
أكدت قوات الأمم المتحدة العاملة في الجنوب اللبناني (يونيفيل)، أن نفق (حزب الله) اللبناني الممتد من داخل مصنع أسمنت في قرية كفر كيلا، قد اخترق الخط الأزرق الفاصل بين لبنان وإسرائيل.

وذكرت القناة 14 الاسرائيلية، أن قوات (يونيفيل)، تفقدت ومشطت اليوم السبت، مصنع الباطون في قرية كفر كيلا، بعد أن رأت أنه تم إخلاء الأسمنت منه.

وبحسب (يونيفيل) فان هذا الاسمنت مصدره الباطون السائل الذي ضخه الجيش الإسرائيلي من خلال فتحة تم حفرها في الطرف الثاني من النفق داخل إسرائيل.

وبناء على هذه الملاحظة، يمكن لـ (يونيفيل) أن تؤكد أن معمل الباطون القديم في كفر كلا فيه فتحة على النفق الذي يعبر الخط الأزرق، وفق ما ذكرت الإذاعة الإسرائيلية العامة.

وقالت قوات (يونيفيل): إنها تواصل العمل مع الجانبين اللبناني والإسرائيلي من أجل تنسيق الأنشطة في المنطقة واحترام القرار 1701.

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