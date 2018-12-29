الشيوخي: الاحتلال يَشُن حرباً اقتصادية علينا عبر تصعيد عمليات التهريب



وأوضح الشيوخي، أن عمليات التهريب في كافة القطاعات الاقتصادية والتجارية والزراعية قد تضاعفت وبشكل ملحوظ خلال العام الجاري 2018 وخصوصاً في قطاعات المحروقات والتبغ والسجائر والتمور والدواجن واللحوم والمواد الغذائية المختلفة والمحاصيل الزراعية وكافة السلع بشكل عام.



وأكد أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم برعاية وحماية المهربين ودعمهم حتى يقوموا بإدخال كافة أنواع سلع وبضائع المستوطنات الإسرائيلية المقامة فوق اراضي الدولة الفلسطينية المحتلة عام 67والبضائع الاسرائيلية من داخل فلسطين المحتلة عام 48.



وشدد على أن 90%من البضائع الغير قانونية التي يتم ضبطها مخالفة للقانون ولشروط الصحة والسلامة العامة ومخالفة للمواصفات والمقاييس وللتعليمات الفنية الالزامية هي بضائع تدخل الى اسواقنا اما من المستوطنات او من داخل الخط الاخضر من عمق الكيان الصهيوني من فلسطين المحتلة عام 48 .



وقال الشيوخي يجب مواجهة الاحتلال وحربه الاقتصادية التي يشنها على شعبنا وارضنا وثرواتنا ومقدراتنا ومزروعاتنا بالمقاطعة الكاملة لجميع السلع والخدمات الاسرائيلية والتكامل مع حركة المقاطعة العالمية لعزل اسرائيل وتكبيدها الخسائر ولحماية اقتصادنا وامننا القومي والصحي والغذائي من خلال العودة للارض لزراعتها وتسييجها وتشجيرها ولحمايتها من المصادرة والبرامج الاستيطانية والتهويدية .



ودعا الشيوخي الى اطلاق انتفاضة بذور واشتال والى انتفاضة زراعية وانتاجية فلسطينية لمواجهة الحرب الاقتصادية التي يشنها الاحتلال علينا من خلال اتساع عمليات التهريب ومحاولة اغراق اسواقنا من البضائع الاسرائيلية المختلفة وافشال برنامج الاحتلال الهادف الى تحويل اسواقنا الى مكب للنفايات من البضائع الاستيطانية والاسرائيلية .



رام الله - دنيا الوطنأعلن المهندس عزمي الشيوخي، رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني، أمين عام اللجان الشعبية، ظهر اليوم السبت، في بيان صحفي مركزي صدر من رام الله، أن الاحتلال يشن حرباً اقتصادية علينا، عبر تصعيد عمليات التهريب لإغراق أسواقنا وتدمير اقتصادنا ومحاصيلنا الزراعية.