شؤون فلسطينية

القوى الوطنية: الجمعة يوم تصعيد ميداني بكافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال

القوى الوطنية: الجمعة يوم تصعيد ميداني بكافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال
القوى الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
قالت القوى الوطنية والإسلامية في محافظة رام الله والبيرة: إن يوم الجمعة المقبل هو يوم تصعيد ميداني في كافة مناطق الاحتكاك والتماس مع الاحتلال، (بلعين، ونعلين، والمغير، والريسان)، داعية إلى شد الرحال لحماية (الخان الأحمر) بوابة القدس، رفضا للتهجير القسري.

ودعت القوى إلى المشاركة في فعالية ذكرى انطلاقة الثورة 54، يوم الاثنين المقبل الموافق 31 من الشهر الجاري.

وأفادت في بيان لها، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التجمع سيكون أمام النادي الأرثوذكسي الساعة الثانية والنصف، ثم تنطلق إلى ضريح الرئيس الشهيد ياسر عرفات، حيث تضاء شعلة الذكرى.

ودعت الشركات والمؤسسات الدولية المتورطة في علاقات تجارية أو عسكرية مع دولة الاحتلال لأن تحذو حذو بنك (HSBC) البريطاني في وقف التعامل مع شركة جي فور اس العاملة في المستوطنات، وأن تنهي علاقاتها مع المؤسسات الاحتلالية كافة انحيازا للقانون الدولي .

وأكدت القوى أن القوانين العنصرية التي يجري اقرارها بشكل متواصل من قبل دولة الاحتلال، خاصة بحق الاسرى بما فيها قانون منع الإفراج، وقانون إبعاد عائلات الأسرى، باتت تتطلب إرادة دولية جادة وفاعلة لمعاقبة دولة الاحتلال على جرائمها.

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