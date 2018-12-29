وساطات فصائلية لإتمام احتفال (فتح) بمهرجان انطلاقتها الـ 54 بغزة

خاص دنيا الوطن

تدخلت الجبهتان الشعبية والديمقراطية لتحرير فلسطين في ملف تنظيم حركة (فتح) مهرجان الاحتفال بانطلاقتها الـ 54 في قطاع غزة.







وقال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية، ماهر مزهر: إن الجبهتين، تدخلتا من أجل إتمام كافة الاستعدادات لمهرجان انطلاقة فتح بغزة، لافتاً إلى أن الجبهتين، عقدتا اجتماعات مع حركة حماس؛ لتذليل العقبات بهذا الشأن.





وأوضح مزهر، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن الجبهتين تدخلتا بين الطرفين من أجل عقد المهرجان، وعقدت اجتماعات مع حماس بهذا الشأن، مشيراً إلى أن قيادة حماس لا تمانع من حيث المبدأ إقامة مهرجان لفتح في غزة.





وأضاف مزهر: "سنتسلم رد حركة حماس بهذا الشأن غداً، ونسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه عقد المهرجان، خاصة في ظل التوتر القائم على الساحة الفلسطينية بالوقت الراهن".







وفي ذات السياق، قالت مصادر فتحاوية لـ "دنيا الوطن": إن الإطار القيادي للحركة في غزة، سيعقد اجتماعاً اليوم لبحث آخر مستجدات الانطلاقة والاستعدادات الخاصة بذلك".





وأوضحت المصادر، أن الاجتماع سيبحث كافة التفاصيل الخاصة بالمهرجان، وآخر ما توصلت إليه مباحثات عقد المهرجان.