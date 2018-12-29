شؤون فلسطينية

شاهد: الإتحاد الفلسطيني للشطرنج يُكرم الفائزين ببطولته السنوية

شاهد: الإتحاد الفلسطيني للشطرنج يُكرم الفائزين ببطولته السنوية
خاص دنيا الوطن - آن العقاد
في احتفال بمدينة غزة، اختتم الاتحاد الفلسطيني للشطرنج، بطولة الأندية الفلسطينية للعبة الأكثر اهتماماً على مستوى العالم، وذلك بمشاركة 12 نادي فلسطيني.

واختتم الاتحاد العام الجاري بتكريم الفائزين في البطولة التي تنافس فيها أمر لاعبي الشطرنج بقطاع غزة، مؤكداً على أهمية البطولة واستمرارية اللعبة.

من ناحيته، قال وائل المصري، نائب رئيس الاتحاد، إن البطولة التي تنافس فيها 12 نادي تم اختتامها بتكريم الفائزين، لافتاً في هذا السياق إلى الجهود الاستثنائية للنادي.
 


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