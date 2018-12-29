وزارة الصحة تعقد امتحان مزاولة دبلوم القبالة في الكلية العصرية الجامعية

رام الله - دنيا الوطنعقدت وزارة الصحة الفلسطينية، امتحان مزاولة القبالة لحملة الدبلوم، وذلك في قاعات الكلية العصرية الجامعية؛ مبنى المحامي الدكتور حسين الشيوخي بمدينة رام الله، وتقدم له 45 خريجة من كليتي العندليب، والأهلية بالخليل.وقالت كفاية عطية من الإدارة العامة للتمريض في نابلس، إن طبيعة الامتحان تتعلق بالمواد الأساسية، التي يدرسها الطلبة خلال السنتين، مع التركيز على مساقات التخصص، مبينة أن الامتحان يعقد مرتين سنوياً للكوادر التي انهت الدراسة، وشك، وتوفيرها القاعات والكوادر البشرية لإنجاح الامتحان.جدير بالذكر، أن هذا الامتحان تعقده وزارة الصحة سنوياً بينما سيكون بوسع المتقدمين لهذا الامتحان الحصول على شهادة مزاولة المهنة من وزارة الصحة، ما يؤهلهم للانخراط في سوق العمل.