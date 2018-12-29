هنية: ملتزمون بتوفير العيش الكريم والأمن لكل مسيحي ونعتز بالتعايش معهم

قال رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) إسماعيل هنية: إن حركته ملتزمة بتوفير العيش الكريم والأمن لكل مسيحي، معبراً عن تضامن حركته مع المسيحيين في مواجهة السياسات الإسرائيلية.





وأضاف هنية، خلال زيارته لكنيسة دير اللاتين في غزة، السبت: "المسيحيون لهم مالنا وعليهم ما علينا، ونعتز بالتعايش المسيحي الإسلامي في غزة، وأوجه التهنئة لكل المسيحيين، الذين يعيشيون في قلب الوطن العربي".







وتابع: "هذه الزيارة من قيادة حركة حماس، لإخواننا المسيحيين لنقدم لهم التهاني بمناسبة رأس السنة الميلادية، ونحن ملتزمون بالمواطنة والعلاقات التاريخية المتجذرة، وليست الطارئة".



رام الله - دنيا الوطن