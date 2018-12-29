كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" تُنظم مناورة عسكرية بذكرى انطلاقة فتح
رام الله - دنيا الوطن
بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين، نظمت كتائب شهداء الأقصى- فلسطين، "لواء نضال العامودي" مناورة عسكرية.
وقالت الكتائب: إن هذه المناورة، تمت بالذخيرة الحية، وتحت مسمى "على درب الثوار .. التحرير والانتصار".
وشملت المناورة، هجوم مقاتلي الكتائب على موقع عسكري إسرائيلي، وأسر جنود.
بالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين، نظمت كتائب شهداء الأقصى- فلسطين، "لواء نضال العامودي" مناورة عسكرية.
وقالت الكتائب: إن هذه المناورة، تمت بالذخيرة الحية، وتحت مسمى "على درب الثوار .. التحرير والانتصار".
وشملت المناورة، هجوم مقاتلي الكتائب على موقع عسكري إسرائيلي، وأسر جنود.
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