كتائب شهداء الأقصى "لواء العامودي" تُنظم مناورة عسكرية بذكرى انطلاقة فتح

رام الله - دنيا الوطنبالتزامن مع ذكرى انطلاقة حركة فتح الرابعة والخمسين، نظمت كتائب شهداء الأقصى- فلسطين، "لواء نضال العامودي" مناورة عسكرية.وقالت الكتائب: إن هذه المناورة، تمت بالذخيرة الحية، وتحت مسمى "على درب الثوار .. التحرير والانتصار".وشملت المناورة، هجوم مقاتلي الكتائب على موقع عسكري إسرائيلي، وأسر جنود.