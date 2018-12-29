طالع كشف المُرجعين: آلية السفر عبر معبر رفح غدًا الأحد

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الداخلية في قطاع غزة، إن السفر يوم غدٍ الأحد، سيكون للمسافرين في الحافلات الثلاث المُرجعة من يوم الخميس الماضي، الواردة أسماؤهم في كشف المُرجعين المرفق أدناه.ودعت داخلية غزة، المواطنين، للتواجد غداً الساعة 06:30 صباحاً في الصالة الخارجية لمعبر رفح، واصطحاب أمتعتهم للسفر.وقالت: المرضى والجرحى في الحافلة الثالثة (الأرقام من 1 إلى 25) سيكون سفرهم بسيارات الإسعاف انطلاقاً من مستشفى ناصر بخانيونس، مضيفة: كما سيتم استئناف العمل بكشف سفر (12/26) بعد سفر الحافلات المُرجعة، وسيُعلن عنه في حينه.ودعت المواطنين، لإحضار بطاقة الهوية لجميع المسافرين، وإحضار حجة عدم ممانعة للأطفال من آبائهم أو وكلائهم.