البحرين: سوريا بلد عربي رئيسي ونقف معه في حماية سيادته

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الخارجية البحريني، خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، وقوف بلاده إلى جانب سوريا في حماية سيادتها وأراضيها من أي انتهاك.وفي تغريدة نشرها آل خليفة، عبر حسابه بموقع (تويتر)، وصف سوريا بأنها "بلد عربي رئيسي في المنطقة"، مضيفاً: "لم ننقطع عنه ولم ينقطع عنا، رغم الظروف الصعبة".وأضاف الوزير البحريني: "نقف معه في حماية سيادته وأراضيه من أي انتهاك، ونقف معه في إعادة الاستقرار إلى ربوعه وتحقيق الأمن والازدهار لشعبه الشقيق".جاءت تصريحات خالد بن أحمد، على خلفية إصدار وزارة الخارجية البحرينية أمس، بياناً أكدت فيه حرص المملكة على استمرار العلاقات مع سوريا، مع إعلانها استمرار العمل في سفارة المنامة بدمشق، وسفارة الجمهورية العربية السورية في العاصمة البحرينية، مع استمرار الرحلات الجوية بين الدولتين دون انقطاع.