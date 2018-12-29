شاهد: السعودية تُقيل مدير قناتها الأولى لبث فعالية "غير لائقة"

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رام الله - دنيا الوطنأبعدت هيئة الإذاعة والتلفزيون في المملكة العربية السعودية، مدير القناة السعودية الأولى، بعد بث فعالية لا تليق بالقناة.ووفق ما أورد موقع صحيفة (سبق)، فقد نقل عن مصادر سعودية، قولها: تم إصدار قرار من داوود الشريان، الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون، بإبعاد مدير القناة السعودية الأولى من منصبه.وتداول النشطاء والمغردون مقطع الفيديو الذي بثته القناة الرسمية الأولى، حيث تضمن فرقة موسيقية تعزف مقطوعات غنائية خلال حفل لم يحدد مكانه، في حين تم كتم الصوت، وقطع بث الفعالية.